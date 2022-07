Die blauen Leihfahrräder bleiben. Das ist gut so.

Ein Aus wäre blamabel gewesen, weil es die Flitzer überall gibt, in Oslo, Berlin, Neustadt. Da kann Kaiserslautern nicht aus der Reihe tanzen. Bei der Diskussion um die VRN-Bikes geht es nicht um Auto gegen Fahrrad. Sondern um ein zusätzliches Angebot. Fakt ist: Für Kurzstrecken in der Stadt, etwa vom Hauptbahnhof zum Japanischen Garten, sind Fahrräder einfach super praktisch. Auch für Touristen. Und je mehr Verleihstationen es gibt, desto besser. Deshalb wäre es schön, wenn sich noch mehr Geldgeber finden würden, damit das Netz ausgeweitet werden kann. Wie wäre es mit Stellflächen am Bremerhof oder im PRE-Park?