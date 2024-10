Pflastersteine, so weit das Auge reicht – aber das ersehnte Grün? Seit Juli ist die Kaiserslauterer Fruchthallstraße als Teil der Neuen Stadtmitte fertiggebaut. Bis auf ein paar junge Bäume sucht man Pflanzen und schattige Plätzchen allerdings vergebens. Stattdessen: Beton, der sich im Sommer aufzuheizen droht – fast wie am Schillerplatz. Er wisse, „dass der Grünanteil nicht so hoch ausfällt, wie er vielleicht wünschenswert wäre“, gesteht Bau- und Umweltdezernent Manuel Steinbrenner. Aber „hier wird nicht einfach so irgendwas gebaut“. Passiert da in der Neuen Mitte noch was in Sachen Begrünung?

