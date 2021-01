Ein Verkehrszeichen umgefahren hat ein Unbekannter am Wochenende zwischen Kaiserslautern und Otterbach in der Oberen Lauterstraße. Das Schild stand am Ortseingang – von Kaiserslautern kommend – auf einer Verkehrsinsel. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher das Verkehrszeichen notdürftig aufrichtete und dann wegfuhr. Der Schaden wird auf mindestens 200 Euro geschätzt. Der Fahrer eines Mazda könnte den Unfall verursacht haben, meint die Polizei. Sie ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen bittet sie, sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 zu melden.