Etwas weniger Unfälle, dafür mehr Verletzte und mehr Tote. Im vergangenen Jahr war es auf den Straßen der Westpfalz gefährlicher als im Jahr zuvor. Woran liegt das?

17.455 Verkehrsunfälle zählte die Polizei im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz. Dazu gehören neben der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern auch die Landkreise Südwestpfalz und Kusel, ein Teil des Donnersbergkreises sowie die beiden kreisfreien Städte Pirmasens und Zweibrücken. Die Anzahl der Unfälle ist ganz leicht zurückgegangen, um weniger als ein Prozent. 2024 registrierte die Polizei 154 Unfälle mehr, 2023 waren es sogar 750 Unfälle mehr. Ziemlich genau zwei Drittel der Unfälle ereigneten sich in Ortslagen, also nicht auf den Landstraßen.

Straßenverkehr fordert 2025 19 Todesopfer

Die überwiegende Anzahl der Unfälle geht glimpflich aus, dennoch fordert der Straßenverkehr jedes Jahr Todesopfer: 2025 starben auf den Straßen der Westpfalz 19 Menschen. Insgesamt betrachtet wurden bei weniger als zehn Prozent der Unfälle – bei 1477 – Menschen verletzt oder getötet. Die Gesamtzahl der Verunglückten stieg allerdings nach Polizeiangaben 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 11,2 Prozent: 1652 Menschen wurden leicht verletzt (2024: 1478), 241 schwer (2024: 231) und 19 Menschen starben (2024: 10). Von den 19 Verkehrstoten im vergangenen Jahr waren zehn mit dem Auto unterwegs und sechs mit dem Motorrad. Außerdem starben zwei Fußgänger sowie eine Person, die mit dem Fahrrad unterwegs war.

Die Verkehrsexperten des Polizeipräsidiums, die die Straßen grob zwischen Lauterecken, Rockenhausen, dem Saarland, der französischen Grenze und der Südlichen Weinstraße im Blick haben, führen genau Buch darüber, wenn sich irgendwo im Zuständigkeitsbereich ein Unfall ereignet. Die Unfälle werden kategorisiert: Gibt es Verletzte? Wie schwer sind die Verletzungen? Wo ereignete sich der Unfall? Welche Verkehrsteilnehmer waren beteiligt? Und: Was war die Ursache?

Von besonderer Bedeutung für die Polizei sind dabei Unfälle, bei denen Menschen verletzt oder gar getötet werden. Bei einem Viertel dieser Unfälle (392) saßen junge Menschen, im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, am Steuer. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, erreichte seit 2021 einen Höchststand. Am anderen Ende der Altersstruktur, bei den Autofahrerinnen und –fahrern ab 65 Jahren, ist ebenfalls ein Anstieg bei der Beteiligung an Unfällen zu verzeichnen, bei denen Personen verletzt werden: 357 im Jahr 2025, 37 Unfälle mehr als im Jahr davor und ebenfalls ein Höchststand in den vergangenen fünf Jahren.

„Ungenügender Sicherheitsabstand“: Das ist laut Polizei die Hauptursache für Verkehrsunfälle in der Westpfalz. Kommen Menschen zu Schaden, dann ermittelten die Beamten meist eine andere Ursache: das für die Strecke vorgegebene Tempolimit wurde nicht beachtet, respektive (weit) überschritten. Stichwort Tempo: Die Polizei hat 2025 nach eigenen Angaben bei Radarkontrollen in der Westpfalz rund 23 Millionen Fahrzeuge erfasst. Knapp 440.000 davon waren zu schnell unterwegs, knapp 360.000 davon bekamen Post von der Bußgeldstelle. In 3700 Fällen wurde ein Fahrverbot verhängt, teilt die Polizei mit.

Erst seit vergleichsweise kurzer Zeit, seit 2020, finden Unfälle mit so genannten E-Rollern, bei denen auch Menschen zu Schaden kommen, Eingang in die Verkehrsunfallstatistik. Die Kurve bei diesen Unfällen steigt an, von 18 im Jahr 2021 über 29 (2023) auf nun 44 Unfälle. Bei den Unfällen kommen meist die Menschen auf den E-Rollern zu Schaden, 36 leicht und sechs schwer Verletzte registrierten die Beamten im vergangenen Jahr.

Premiere: Polizei führt Buch über THC-Einfluss

Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, war im vergangenen Jahr erstmals „eine differenzierte und belastbare Analyse von Verkehrsunfällen unter dem Einfluss von THC“ möglich. THC steht für Tetrahydrocannabinol, der Wirkstoff in Cannabisprodukten. Bei 355 Verkehrsunfällen standen die Beteiligten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, wobei die Anzahl der Alkohol-Unfälle dominiert: 278-mal war Alkohol im Spiel, 35-mal Haschisch, 42-mal andere Drogen. Im Vergleich zum Vorjahr registrierten die Beamten insgesamt einen Anstieg um 21 Fälle, was sieben Prozent entspricht.