Am Sonntagabend wurde der Polizei eine Unfallflucht in der Beethovenstraße gemeldet. Die Halterin parkte ihren Honda Civic um 15 Uhr am Straßenrand vor der Hausnummer 100. Als sie drei Stunden später an den Wagen zurückkehrte, sah sie, dass die rechte Seite ihres Fahrzeugs verkratzt war. Wie es zu den Schäden kam und wer diese verursacht hat, ist derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen. Daher werden Zeugen, die entsprechende Angaben machen können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserlautern in Verbindung zu setzen.