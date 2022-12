Wegen eines Unfalls ist die Pariser Straße in Kaiserslautern in etwa Höhe der Einmündung in die Straße „Im Haderwald“ voll gesperrt. Der Verkehr staut sich. Das teilte die Polizei mit, die empfiehlt, den Bereich zu umfahren.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr am Donnerstag kurz vor dem Ortseingang Einsiedlerhof. Ein Autofahrer geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Laster. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, teilt die Polizei mit. Zur Stunde ist die Pariser Straße in Höhe des Unfallortes noch voll gesperrt.