Die Polizei hat am Wochenende gleich mehrere Verkehrsteilnehmer gestoppt, die alkoholisiert unterwegs waren. Am Samstagfrüh wurde ein 59-jähriger Mann in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Sein E-Scooter hatte kein gültiges Versicherungskennzeichen und er hatte getrunken. Um die Mittagszeit wurde eine 45-jährige Frau in der Richard-Wagner-Straße angehalten. Sie stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt. Am Samstag kurz nach Mitternacht war ein 17-Jähriger in der Fackelstraße auf einem E-Scooter gestoppt worden, ein Alkotest zeigte 1,84 Promille an.

In der Nacht zum Sonntag gingen der Polizei zudem berauschte Autofahrer ins Netz, in der Mainzer Straße und in der Bahnhofstraße. Gegen 2.10 Uhr wurde ein 24-Jähriger in der Raiffeisenstraße kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann 2,15 Promille Alkohol im Blut hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Auch in der Barbarossastraße kam es zu einem Zwischenfall. Dort wurde einem 30-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.