Gehölzpflegearbeiten werden am Sonntag für Verkehrseinschränkungen im Stadtteil Hohenecken sorgen. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilt, wird es am Sonntag, 26. Februar, zwischen 8 und 18 Uhr auf der B270 bei Hohenecken zu Verkehrsbeschränkungen aufgrund einer Vollsperrung kommen. Die B270 wird zwischen der Einmündung der städtischen K3, Einmündung Burgherrenstraße und dem Ortseingang auf Höhe Kohlkopfstraße gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten zur Erhaltung der Verkehrssicherheit westlich der B270 und zwischen B270 und der Bahnlinie. In der Zeit wird der Verkehr durch den Ort geleitet.