Die Lauterer Verkehrsschule hat mit Spendengeldern 25 neue Fahrräder angeschafft – und kann so ihren Auftrag, Kinder für den Straßenverkehr fit zu machen, bestens fortsetzen.

Am 18. Juni war Tag der Verkehrssicherheit – 2022 standen positive Verhaltensweisen im Straßenverkehr im Mittelpunkt. Positives Verhalten soll auch in der Fahrradausbildung der Jugendverkehrsschulen erlernt werden.

„Die Anforderungen im Straßenverkehr sind durch das erhöhte Verkehrsaufkommen gewachsen, darauf müssen die Kinder vorbereitet werden“, sagt Peter Cusnick, Polizeihauptkommissar und Leiter der Jugendverkehrsschule. Auch das Radwegenetz in Kaiserslautern macht es den Kindern nicht leicht: „Die Fahrradfreundlichkeit in Kaiserslautern ist nicht optimal“, so Cusnick. Jedoch habe die Stadt das erkannt und arbeite daran, das Wegenetz auszubauen.

Im Rahmen der in der dritten und vierten Klassenstufe verpflichtenden Fahrradausbildung sollen die Kinder auf die Anforderungen im Lautrer Straßenverkehr vorbereitet werden. Neben theoretischer Verkehrserziehung im Schulunterricht sollen die Schüler vier praktische Einheiten an der Jugendverkehrsschule durchlaufen. Am Ende steht eine Prüfung, die mit dem Fahrradführerschein bestanden werden kann.

Alte Räder waren teils über 20 Jahre alt

Der Unterricht kann nun auch auf modernen Rädern erfolgen: mit einer Spende der Stiftung Städtisches Bürgerhospital über 6125 Euro und 2625 Euro von der Kinderunfallkommission KL e.V. konnten 25 neue Fahrräder angeschafft werden. „Die vorhandenen Räder waren teils über 20 Jahre alt, die konnten nun ersetzt werden“, so Cusnick.

Auch bei der Fahrradausbildung mussten während der Pandemie Abstriche gemacht werden: „Die Schulklassen reisen mit dem Bus an, das war in dieser Größenordnung während der Pandemie nicht möglich“, berichtet Cusnick. Stattdessen seien die Kinder in Kleingruppen eingeteilt worden. Die Konsequenz: Weniger praktische Stunden auf dem Verkehrsübungsplatz pro Kind. Mittlerweile laufe die Radfahrausbildung wieder im Normalbetrieb.

Trotz weniger Unterricht hat sich die Pandemie offenbar positiv auf das Fahrvermögen der Kinder ausgewirkt: „Im Lockdown hatten viele Familien wohl Bewegungsdrang – es kommen nun kaum noch Kinder, die kein Rad fahren können“, stellt Cusnick fest. In vorpandemischen Zeiten sei das anders gewesen: Viele Kinder hätten noch nie auf einem Rad gesessen. Zudem fielen teils koordinative Schwierigkeiten beim Fahren auf. Den Grund hierfür sieht Cusnick darin, dass Kinder „viel Sitzen und wenig Sport treiben“.

Aus der Verkehrsunfallbilanz 2021 für Rheinland-Pfalz geht hervor, dass die Zahl der im Straßenverkehr verunglückten Kinder erneut gesunken ist. Ob das auf die Arbeit der Jugendverkehrsschule zurückzuführen sei, lasse sich so nicht sagen, meint Cusnick. Dennoch: „Eine ordentliche Vorbereitung auf den Straßenverkehr macht sich bezahlt“, schließt er.