In Katzweiler und Mehlbach sind in den vergangenen Tagen zwei Schilder gestohlen worden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei meldeten die Diebstähle am Dienstag der Polizei. In Katzweiler verschwand laut Polizei bereits am Wochenende (10., 11. April) ein vorübergehend aufgestelltes Verkehrsschild, das auf eine Fahrbahnverengung hinweist, samt Befestigungsstange und Betonfuß. In Mehlbach wurde das Ortsschild an der Ortseinfahrt aus Richtung Katzweiler kommend abgeschraubt und gestohlen. Die Tatzeit liegt in diesem Fall zwischen Freitag, 9. April, und Dienstag, 13. April. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 zu melden.