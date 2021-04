32-mal hatte die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagvormittag auf der B37 etwas zu beanstanden. Die Beamten hatten von 9 bis 11.30 Uhr in Höhe des Parkplatzes „Ruheforst Ost“ eine Kontrollstelle eingerichtet und den Verkehr ins Visier genommen, der stadtauswärts in Richtung Hochspeyer unterwegs war. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt in diesem Bereich bei 70 Stundenkilometern.

Im Kontrollzeitraum wurden 28 Fahrer erwischt, die sich nicht ans Tempolimit hielten. 20 von ihnen kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon, acht Fahrer lagen jedoch so deutlich „drüber“, dass sie mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 104 Stundenkilometer.

Bei den kontrollierten Fahrzeugen und Fahrern mussten zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung (Farbkopien der mitzuführenden Dokumente) sowie zwei Mängelberichte wegen fehlender Papiere und Ausrüstungsgegenstände (Warndreieck) ausgestellt werden.

Am Nachmittag ging es mit Kontrollen in der Mannheimer Straße in Höhe eines Einkaufszentrums weiter. Diesmal wurde die Geschwindigkeit der stadteinwärts fahrenden Fahrzeuge gemessen. Von 13 bis 15 Uhr wurden hier zwölf Verwarnungen und zwei Bußgelder fällig. Darüber hinaus gab es drei Mängelberichte, davon zwei wegen „abgelaufener“ Plaketten, das heißt überschrittener Termine für die Hauptuntersuchung.