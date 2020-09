Eine Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste hat am Montagnachmittag den Verkehr auf der A6 in Richtung Saarbrücken überwacht. Kurz vor Beginn der Baustelle bei Kaiserslautern/West fiel den Beamten ein Mercedes-Fahrer auf, der während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Der 33-jährige Mann sollte an der Anschlussstelle Kaiserslautern/West ausgeleitet und anschließend kontrolliert werden, wie die Polizei weiter mitteilt.

Nachdem er zunächst dem Zivilfahrzeug folgte, setzte er aber plötzlich seine Fahrt über den Durchfahrtstreifen mit hoher Geschwindigkeit fort. Mit Hilfe einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Kaiserslautern gelang es schließlich, den Mercedes an der Anschlussstelle Einsiedlerhof anzuhalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht nur mit seinem Handy telefoniert hatte, sondern auch nicht im Besitz eines Führerscheins war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.