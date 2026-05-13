Mit besonderem Augenmerk auf die Einhaltung der Einbahnstraßenregelung hat die Polizei am Dienstagmittag den Verkehr in der neuen Fahrradstraße kontrolliert. Innerhalb einer halben Stunde stellten die Beamten elf Verstöße in der Augustastraße fest, teilt die Polizei mit. Da die Änderung der Verkehrsführung noch sehr neu ist, verweist die Polizei auf Informationen der Stadt Kaiserslautern. Diese informiert auf ihrer Homepage unter der Rubrik „Verkehr und Mobilität“ ausführlich über die neuen Regelungen. Auch zukünftig wird die Polizei stichprobenartig den Verkehr in der Fahrradstraße überwachen. Wer entgegen der Einbahnstraße fährt, riskiert eine Geldbuße von mindestens 50 Euro.