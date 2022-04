Wegen Verkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 43-Jährige hat durch sein Fahrverhalten am Mittwochabend auf der B48 beinahe einen Unfall ausgelöst. Andere Verkehrsteilnehmer mussten ihm ausweichen, berichtet die Polizei. Ein 61-jähriger Mann hatte kurz vor 19 Uhr gemeldet, dass er gerade hinter einem VW Crafter fahre, der mehrmals auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Ebenfalls hatte er beobachtet, dass der VW einen Motorradfahrer in einer Rechtskurve geschnitten hatte und dieser nur durch reaktionsschnelles Ausweichen einen Unfall verhindern konnte. Polizeibeamte konnten den Fahrer in der Nähe seiner Wohnanschrift antreffen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Sie stellten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Eine Blutprobe wurde veranlasst. Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht weitere Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 0631 3692150 zu melden.