Nachdem sich Bürger und vor allem Gewerbetreibende über Staus in der Rummelstraße vor der Einfahrt in die Eisenbahnstraße öffentlich beschwert hatten, hat die Stadtverwaltung die Verkehrsführung am Mittwoch geändert. Der vermehrte Verkehr in der Eisenbahnstraße sorgte wegen der Baustelle in der Stadtmitte für Rückstaus, weshalb Anwohner sich bereits im November 2022 an Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) gewandt hatten mit der Bitte um Abhilfe. Mit fast 300 Unterschriften forderten sie schließlich die Öffnung der Münchstraße, damit der Verkehr darüber abfließen kann. Nachdem die RHEINPFALZ am Dienstag darüber berichtet hatte, informierte die Pressestelle der Stadt am Mittwochnachmittag schriftlich, dass „heute die Verkehrsführung in der Rummel- und Münchstraße geändert“ wurde.

Hintergrund seien „die Ergebnisse der seit letzten Dezember laufenden Gespräche und Ortstermine, die die Straßenverkehrsbehörde zu dieser nun kurzfristig umgesetzten Maßnahme veranlassen“, teilt die Stadtsprecherin mit. Die Verkehrssituation sei seit letzten Dezember beobachtet worden. „Erst bei verschiedenen, nach den Weihnachtsferien erfolgten Ortsbegehungen fielen teilweise die angesprochenen Rückstaus auf“, heißt es weiter. „Daraufhin hatte die Straßenverkehrsbehörde das Ganze nochmals auf den kompletten Prüfstand gestellt.“

Andreas Streb vom Modehaus Streb, der – anders als die Stadt – telefonisch noch Auskunft geben konnte, berichtet, dass „wie mit den Unterschriften gefordert, das Teilstück der Münchstraße zur Karl-Marx-Straße in beide Richtungen geöffnet wurde“. Gegen 15 Uhr wurde laut ihm das Einbahn-Schild abgedeckt. Außerdem seien nun die Parkplätze dort gesperrt. Die Straßenverkehrsbehörde hat laut Stadt „nochmals zwischen der Beschleunigung des Fließverkehrs und den dadurch entfallenden Parkplätzen in der Münchstraße abgewogen“ und „dem fließenden Verkehr den Vorzug gegeben“; somit entfallen „trotz Parkdrucks die Parkplätze in der Münchstraße“. Die Änderung soll bis „zum voraussichtlichen Ende des ersten Bauabschnitts der Neuen Stadtmitte im Juni“ bleiben. Andreas Streb ist „erstaunt und erfreut, dass die Stadt doch auf Hinweise aus der Bevölkerung reagiert“.