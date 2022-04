Von Dienstag bis einschließlich Donnerstag, 28. April, lässt die Stadtbildpflege Kaiserslautern im Opelkreisel Asphaltarbeiten ausführen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, finden die Straßenarbeiten auf einem Teil der rechten Fahrspur sowie auf der südlichen Zufahrt zum Opelkreisel statt. Der Verkehr im Opelkreisel läuft auf der linken Spur an den Baumaßnahmen vorbei. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung der Hohenecken oder der Pariser Straße kommen, können in der Zeit die Zufahrt zum Opelkreisel nicht nutzen. Folglich ist es aus dieser Richtung nicht möglich, Opel und Ikea direkt anzufahren. Dafür besteht während der Bauarbeiten eine Umleitung (U5) über die B270. Die Zufahrt zur Merkurstraße bleibt für alle Verkehrsteilnehmer jederzeit offen, so die Stadt. Für Fußgänger und Radfahrer bestünden keine Einschränkungen. Aufgrund der Bauarbeiten sei rund um den Opelkreisel mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Änderungen an Buslinie 101

Die Arbeiten wirken sich auch auf die Buslinie 101 aus. Nach Angaben der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG ist in der Zeit der Bauarbeiten die Einfahrt von der Vogelweh kommend in den Opelkreisel nicht möglich, die Fahrten der Linie 101 zum Globus/Ikea enden an der Haltestelle Vogelweh West. Die Fahrten der Linie 101, nach Siegelbach, fahren nicht über die Haltestelle Globus, sondern bleiben auf der B270. Die Haltestellen Pariser Straße 350, Globus, Ikea und Opel entfallen während der Bauarbeiten.