Zu Verkehrsbehinderungen kam es nach einem Auffahrunfall zwischen Otterberg und Otterbach am Mittwochmorgen. Wie die Polizei weiter berichtet, fuhr eine Autofahrerin gegen 7.30 Uhr in Richtung Otterbach und wollte nach links in Richtung Erlenbach abbiegen. Bevor die 32-Jährige sich auf der Abbiegerspur einordnen konnte, musste sie aufgrund hohen Verkehrsaufkommens ihren VW Golf auf der Geradeausspur bis zum Stillstand abbremsen. Der 22-jährige Fahrer im nachfolgenden VW Passat bremste ebenfalls, die 28 Jahre alte Fahrerin des Ford Kuga dahinter erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat auf den Golf geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt und die Fahrerin des VW Golf leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall waren sowohl die Geradeausspur in Richtung Otterbach als auch die Abbiegerspur in Richtung Erlenbach blockiert.