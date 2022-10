In den nächsten Wochen wird das Kanalwerk der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach alle Hauptkanäle in der Gemeinde Kottweiler-Schwanden mittels Hochdruckwasserstrahlen reinigen und anschließend mit einer Kanal-TV Kamera inspizieren. Diese Arbeiten sind erforderlich, um Schäden in den Kanälen festzustellen und zu klassifizieren, erläuterte Steffen Harth, der Leiter des Kanalwerks der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Danach wird ein Kanalsanierungskonzept erstellt. Die eigentliche Sanierung der Kanäle soll dann im Jahr 2023 durchgeführt werden. Durch die Einsatzfahrzeuge der beauftragten Firma könne es kurzzeitig zu Behinderungen des Straßenverkehrs kommen, so Harth. Die Spül- und Filmarbeiten sollen bis Ende Dezember abgeschlossen sein. Insgesamt hat Kottweiler-Schwanden ein Kanalnetz von 14 Kilometern. Die Kosten für die Kanalreinigung und Kanalinspektion belaufen sich auf 96.000 Euro.