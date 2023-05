Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verkehrsampeln in der Stadt tun seit einigen Wochen 24 Stunden am Tag Dienst. Wie die Stadt auf Anfrage berichtet, gilt nun der Grundsatz, dass die Ampeln Tag und Nacht in Betrieb gehalten werden sollen. Die Betriebskosten stiegen dadurch nicht.

Stephan Müller ist, wie er am RHEINPFALZ-Lesertelefon berichtet, öfter am späten Abend mit dem Auto in der Stadt unterwegs. Naturgemäß sei dann auf den Straßen der Stadt nicht mehr