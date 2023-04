Endlich wieder „Redaktion vor Ort“! Nach dreijähriger Corona-Zwangspause können die RHEINPFALZ-Redakteurinnen und Redakteure wieder mit dem Pavillon raus auf die Plätze. Der Startschuss ist am Mittwochnachmittag auf dem Einsiedlerhof gefallen, wo die Bürger unter Verkehr und Lärm ächzen – und nicht verstehen, wie wertvolle Gewerbeflächen so verschwendet werden können.

„Der Einsiedlerhof wird benachteiligt“, da ist sich Annelie Ertel sicher, als sie am Stand der RHEINPFALZ vorbeikommt. Sie wohnt schon lange in dem Ortsteil, lobt den Zusammenhalt untereinander, aber von der Stadt fühlt man sich im Stich gelassen. „Obwohl die Stadt ja einen großen Nutzen vom Einsiedlerhof hat“, sagt Ertel. Sie meint die Industrieflächen: Opel, Amazon, Corning. Die zahlreichen Großbetriebe bringen der Stadt Gewerbesteuereinnahmen. Dem Ortsteil dagegen viel Verkehr. „Das ist fast nicht auszuhalten“, sagt die 77-Jährige und dreht sich zur Kaiserstraße um, wo sich in den Abendstunden Auto an Auto am Bürgerhaus vorbeischiebt. Andere Besucher der „Redaktion vor Ort“ sehen das genauso.

Apropos Bürgerhaus: Seit Jahrzehnten soll es entweder erweitert oder sogar neu gebaut werden. Doch es geht nicht voran. Mit Folgen für den Ort. Ertel hat die hiesige Theatergruppe mitgegründet. An den unterschiedlichsten Spielorten ist die schon aufgetreten. Doch im Bürgerhaus ist die erlaubte Zuschauerzahl stark begrenzt, weil die Räume zu klein sind, schildert Ertel. Den Vereinen wird es schwer gemacht, findet sie.

Die sind es aber mitunter, die den Ortsteil lebenswert machen, sagt Kornelia Laß, die kürzlich beim Arbeitseinsatz am Bürgerhaus geholfen hat. „Für alles, was gut und gepflegt aussieht, sind die Vereine zuständig“, sagt sie. Auch die Ortsvorsteherin sei sehr engagiert. Laß hat gemeinsam mit ihrem Mann vor 28 Jahren ein Haus in der Peter-Bardens-Straße gekauft. Etliche Jahre lebten beide des Berufs wegen in Nürtingen, hatten das Haus vermietet. Im vergangenen Jahr sind sie zurückgekehrt. Die Nachbarschaft sei nach wie vor toll. Es gebe sogar ein eigenes Lied, das sich die Nachbarn zum Geburtstag singen. Die Vermüllung im Ortsteil habe sie aber erschreckt, sagt Laß, die mit dem Fahrrad zum Bürgerhaus gekommen ist.

Das Radnetz sei verbesserungswürdig, findet Laß. Sie zeigt auf das weiße Schild mit dem Fahrrad und dem Wort „frei“, das am Bürgersteig entlang der Kaiserstraße zu sehen ist. Da dürften Radfahrer zwar den Bürgersteig nutzen, aber nur in Schrittgeschwindigkeit fahren. Kornelia Laß fährt gerne mit dem Rad zum Einkaufen. Auf dem Einsiedlerhof wird sie aber nicht fündig, eine Einkaufsmöglichkeit fehlt.

Im Gewerbegebiet Harderwald sei ein Einkaufsmarkt geplant gewesen, sagt ein anderer Besucher der „Redaktion vor Ort“. Stattdessen sollen dort weitere Garagen entstehen, wie es sie im Gewerbegebiet schon zahlreich gibt – neben Autowaschplätzen. „In der Stadt sucht man dringend Gewerbeflächen, und hier werden Garagen gebaut“, sagt er kopfschüttelnd. Arbeitsplätze entstünden dort überhaupt keine.

