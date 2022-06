Fast zwei Jahre lang wurde in Landstuhl überaus kontrovers diskutiert, wie die Verkehrssituation in der Innenstadt verbessert werden soll. Nun ist die Entscheidung gefallen – einmütig. Was jetzt beschlossene Sache ist.

Zwischen Opel und Einsiedlerhof wird seit Monaten eifrig gebaut: In der Von-Miller-Straße in Kaiserslautern ist eine riesige Halle – 300 Meter lang, 24 Meter hoch – für das neue Amazon-Logistikzentrum entstanden. Dort sollen bald mehr als 1000 Arbeitsplätze entstehen und rund 17 Millionen Artikel gelagert werden.

Die große Treppe am Johann-Casimir-Platz wird zum Kunstwerk. Künstler Jürgen Gamber hat das Motiv dafür erarbeitet. Doch einige Ratsmitglieder haben Änderungswünsche. Ihnen gefiel der Vorhang nicht.

Christina Bacher stammt aus Kaiserslautern, lebt in Köln und schreibt Kriminalromane. Am Samstag, 15 Uhr, liest sie in der Scheune des Theodor-Zink-Museums in Kaiserslautern aus ihrem Band „Hai-Alarm!“ aus der Kinderbuch-Reihe „Bolle und die Bolzplatzbande“.

Seit dem ersten Februar hat die Integrierte Gesamtschule Goetheschule in Kaiserslautern eine neue Leiterin: Nicole Könnel aus Hermersberg hat die Regie übernommen. Sie hat einen Wunsch an die Verwaltung – und die Schüler wünschen sich etwas von ihr.