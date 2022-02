Der Wochenmarkt: Im Mai sind es zwei Jahre, dass Andreas Lauer (53) den Lauterer Wochenmarkt mit Fleisch- und Wurstwaren aus seiner Metzgerei in Winnweiler bereichert. Der Metzgermeister hat den Stand von Hannelore und Walter Eckel übernommen und den Schritt bis heute nicht bereut. Sein Angebot kommt bei den Kunden an.

„Für mich ist der Verkaufsstand auf dem Stiftsplatz eine Abwechslung vom Alltag“, freut er sich. Eine Gelegenheit, mal seine Wurstküche zu verlassen, die ihn täglich fordert. Was er zusammen mit einem Metzgermeister, zwei Auszubildenden im Fleischerhandwerk und einer Aushilfe in seiner Wurstküche produziert, erscheint später in den Auslagen seines Hauptgeschäfts in Winnweiler und im Verkaufswagen. Mit dem ist er samstags und dienstags auf dem Stiftsplatz und donnerstags auf dem Markt in der Königstraße präsent. An den drei Markttagen will er festhalten. „Es ist immer ein anderes Publikum, das zu uns kommt.“ Das scheint seine Wurst- und Fleischerzeugnisse zu schätzen.

Ein Blick in die Auslagen hinter der Glastheke zeigt die Vielfalt seines Sortiments. Übersichtlich geordnet haben Roh-, Brüh- und Kochwürste neben diversen Fleischkäsesorten ihren Platz. Nach eigenen Rezepturen, die nur Andreas Lauer und seinem Metzgermeister bekannt sind, sind Saumagen, Schwartenmagen, Blut- und Leberwurst verarbeitet. Westfäler und Chilipeitschen gibt’s auch. Ebenso Wienerwürstchen, Rinds-, Brat- und Weißwürste. Eine reichhaltige Auswahl an Roh- und Kochschinken, je nach Geschmack verfeinert und zubereitet, gehören dazu.

Fleisch aus regionalen Schlachtbetrieben

Der rechte Teil der Auslagen ist Fleischprodukten vorbehalten. Fleisch, das die Metzgerei aus regionalen Schlachtbetrieben bezieht. Neben Sorten wie Schwein, Rind und Kalb hat der Metzgermeister küchenfertige Produkte nach dem Rezept seiner Vorgänger Hannelore und Walter Eckel übernommen. Zu ihnen gehören pikant „Chefrouladen“ aus Schweinefleisch und fertige Rindsrouladen mit klassischer Füllung wie Senf, Dörrfleisch, Zwiebel und Gurke. Rollbraten bietet er mit unterschiedlicher Füllung an. In der kälteren Jahreszeit gerne verlangt werden Krautwickel und gefüllte Paprika. Nicht zu übersehen: Cordon bleu, diverse Steaks und Gulasch.

Neben gekochten Rippchen, Sauerkraut und Leberklößen hat Andreas Lauer auch ein kleines Angebot an fertigen Knödeln nach Rezepten seiner Vorgänger übernommen. Zu ihnen gehören mit Hackfleisch gefüllte Kartoffelknödel, Semmelknödel mit Spinat und einfache Kartoffelklöße.

Mit Monika Gauch, einer Verkäuferin, die er von seinen Vorgängern übernommen hat und den Verkäuferinnen Christine Hudson und Anna Behr hat der Metzgermeister ein gutes Händchen bewiesen. „Zwischen Kundschaft und Verkäuferinnen hat sich schnell ein gutes Verhältnis eingespielt.“ Auch wenn Andreas Lauer an Samstagen bereits in der Frühe auf dem Stiftsplatz mit anpackt, die Auslagen zu richten, bekommt er vom eigentlich Markttreiben erst gegen Ende des Markttages etwas mit, wenn er ein zweites Mal von Winnweiler nach Kaiserslautern fährt, um seinen Verkaufsstand zu schließen und mit nach Hause zu führen.

Andreas Lauer mag das bunte Treiben auf dem Wochenmarkt. „Für mich eine Abwechslung“, schätzt er den Kundenkontakt mit Marktbesuchern. „Der Markt bietet alles, was die Küche braucht“, ist er von dem üppigen Angebot angetan. Seine anfängliche Bedenken, was die Nachfrage angeht, sind zwischenzeitlich dem Verkaufserfolg gewichen. Das Kaufverhalten sei während der Coronazeit gestiegen. Der Markt sei ein Ort unter freiem Himmel, den jeder aufsuchen könne. Auch hat er festgestellt, dass die Leute sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen. Letztlich habe die gestiegene Nachfrage seiner Erzeugnisse zur Arbeitsplatzsicherheit seiner Mitarbeiter beigetragen.

Inhaber Lauer führt den Betrieb in vierter Generation

Andreas Lauer, der das Geschäft in der vierten Generation 1998 von seinem Vater Gerd Lauer übernommen hat, ist der Überzeugung, dass jeder Marktbeschicker mit einem guten Angebot sein Geld auf dem Markt verdienen kann.