Kaiserslautern lockt zum Bummeln, Schauen und Shoppen zum verkaufsoffenen Kerwe-Sonntag am 22. Mai. Die Geschäfte in der City sowie in den Gewerbegebieten sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet, informiert die Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ und wirbt für „stressfreies Einkaufen und die gastronomische Vielfalt der Einkaufsstadt“.

Neben dem Shopping-Angebot lädt zudem die traditionelle Lautrer Maikerwe – vom 20. bis 30. Mai – auf dem Messeplatz zum Besuch ein.

Die öffentlichen Parkplätze in der Stadt sind wie jeden Sonntag kostenfrei. Um weitere Parkkapazität zu schaffen, können auch die Parkplätze des Rathauses West (ehemalige Maxschule) und in der Meuthstraße kostenfrei genutzt werden.

Der nächste verkaufsoffene Sonntag findet zur Oktoberkerwe am 16. Oktober statt, kündigt die Werbegemeinschaft an.