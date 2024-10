Am Kerwe-Sonntag, 20. Oktober, öffnen die Kaiserslauterer Geschäfte in der Innenstadt und den Gewerbegebieten zwischen 13 und 18 Uhr ihre Türen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind die öffentlichen Parkplätze in der Stadt wie jeden Sonntag kostenfrei. Genutzt werden können auch die Parkflächen des Rathauses West (ehemalige Maxschule) und die in der Meuthstraße. Auch im Schulhof des Burggymnasium kann am Sonntag kostenfrei geparkt werden, so die Stadt. Die Oktober-Kerwe auf dem Messeplatz startet bereits am Freitagabend. Bis 28. Oktober ist der Messeplatz dann wieder fest in der Hand der Schausteller und der Kerwe-Besucher.