Am verkaufsoffenen Sonntag waren die Geschäfte in der Innenstadt wieder recht gut besucht. Der Sonntag ist der dritte verkaufsoffene im Jahr, er begleitet immer die Oktoberkerwe.

Obwohl der Sonntag in diesem Jahr mitten in den Herbstferien lag, war die Kundenfrequenz nicht schlechter als in den Vorjahren, zieht Matthias Pallmann-Heger, Vorsitzender des Lauterer Einzelhandelverbands und Vizepräsident des Handelsverbands Südwest, am Abend Bilanz. „Immer der erste Kerwesonntag ist verkaufsoffen. Sonst lag er am Anfang oder Ende der Ferien, diesmal mittendrin, weshalb ich befürchtete, das werde sich negativ auswirken“, berichtet Pallmann-Heger. Doch er war „positiv überrascht.“ Ob es an dem „Mantelsonntag“, wie er in anderen Städten genannt werde, zu warm war für den Kauf von Winterkleidung, könne der Inhaber eines Haushaltswarengeschäfts nicht abschätzen. Der verkaufsoffene Sonntag sei auf jeden Fall eine gute Werbung für die Stadt: „Die Kunden kamen aus allen Ecken der Pfalz und dem Saarland“, schloss er aus den Dialekten. Und er sei wichtig in Hinblick aufs Weihnachtsgeschäft: „Die Kunden werden beim Schlendern durch die Geschäfte inspiriert für weitere Einkaufe.“

Der Sonntag war in diesem Jahr der letzte verkaufsoffene, fügt Pallmann-Heger an; das liege am rheinland-pfälzischen Ladenöffnungsgesetz. „Klassisch gibt es vier verkaufsoffene Sonntage in Kaiserslautern: Zu ,Kaiserslautern blüht auf’ zwei Wochen vor Ostern, am ersten Sonntag der Maikerwe sowie der Oktoberkerwe und am ersten Advent – wenn er im November liegt.“ In diesem Jahr fällt er jedoch auf den 1. Dezember. „Wir kämpfen schon länger dafür, dass das Land einen beliebigen Adventssonntag frei gibt.“