Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der verkaufsoffene Sonntag am ersten Advent, an dem die Geschäfte von 13 bis 18 geöffnet hatten, bescherte dem Einzelhandel in der Innenstadt und im Gewerbegebiet West eine gute Resonanz.

Etwas später als in den Vorjahren sei die Innenstadt belebt gewesen, berichtet Matthias Pallmann, Inhaber des Fachgeschäfts für Porzellan, hochwertige Geschenke und Haushaltswaren. Erst gegen