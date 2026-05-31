Das Wetter hatte dem Einzelhandel in die Karten gespielt: nicht zu heiß, aber einigermaßen sonnig und trocken. Entsprechend gut war die Stimmung am Sonntag in der Innenstadt. Die meisten Geschäfte hatten geöffnet. Es war einiges los, brechend voll war es aber nicht.

Nach einem Rundruf bei Einzelhändlern bilanzierte Thomas Scherer, Chef des Handelsverbands Südwest: „Die Stimmung ist verhalten, der verkaufsoffene Sonntag war schwächer als im vergangenen Jahr.“ Lediglich Einzelhändler, die Sonderaktionen hatten, wie Kalli Marx mit seinem Geschäft Brothers of Denim in der Fackelstraße, berichteten von großem Andrang. Dass es vielleicht nicht ganz so voll war wie sonst, könnte laut Scherer auch damit zusammenhängen, dass an dem Wochenende so einiges geboten war. Etliche Besucher hatten den Samstag zum Einkaufen genutzt, auch wegen der großen Hefezopf-Aktion in der Stadtmitte. Da war es überall voll. Andere seien vielleicht lieber auf die Maikerwe gegangen. Zudem gab es ein Streetfood-Festival im Stadion auf dem Betzenberg und den Bauernmarkt in Weilerbach. Ob es vielleicht besser wäre, den verkaufsoffenen Sonntag und die Kerwe terminlich zu entkoppeln, fragte die RHEINPFALZ Scherer. Der verneinte. Ohne Kerwe dürfe es gar keinen offenen Sonntag geben. „Wir müssen die Öffnung immer an ein anderes Ereignis knüpfen“, erläuterte er. Der nächste verkaufsoffene Sonntag findet am 18. Oktober statt.