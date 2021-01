Noch einmal richtig viel Schnee gab es am Mittwoch in den höher gelegenen Teilen des Landkreises wie in Martinshöhe (unser Bild) oder Queidersbach. Dort fielen im Verlauf des Vormittags bis zu zehn Zentimeter und verwandelten Wald, Felder und Gärten in eine weiß schimmernde Welt voller Schneekristalle. Überdauern kann diese Pracht angesichts steigender Temperaturen jedoch nur auf Fotografien. Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, den Winter bildlich festgehalten? Dann schicken Sie uns Ihre schönsten Schneebilder per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de. Eine Auswahl daraus werden wir veröffentlichen.