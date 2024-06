Für Aufsehen hat am Donnerstagabend eine Verfolgungsfahrt der Polizei gesorgt. Nachdem eine zivile Streife gegen 18.30 Uhr einen Wagen am Messeplatz kontrollieren wollte, wendete der VW Passat und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt. Als der unbekannte Fahrer von der Fischerstraße nach rechts in die Krimmstraße einbog, fuhr er fast in ein entgegenkommendes Auto. Der Unbeteiligte konnte den Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindern. Um keine Verkehrsteilnehmer zu gefährden, brach die Polizei die Verfolgung ab.

Beim letzten Sichtkontakt in der Nadelstraße fiel den Beamten auf, dass der Passat plötzlich an der linken Fahrzeugseite beschädigt war. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen anderen Autofahrern, die durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet oder sogar geschädigt wurden. Hinweise nimmt das Altstadtrevier unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen.