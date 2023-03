Zu einer filmreifen Verfolgungsjagd ist es am Freitagnachmittag in der Fußgängerzone in Kaiserslautern gekommen. Wie die Polizei erst am Wochenende mitteilte, konnten Streifenbeamte zwei Männer beobachten, von denen einer ein auffälliges Kleidungsstück inklusive Kleiderbügel und Ladenetiketten bei sich trug. Als die beiden Männer die Polizisten erblickten, rannte der 18-jährige Mann mit dem Kleidungsstück sofort los und versuchte, über die Glaserstraße in Richtung Schillerplatz zu entkommen. Die Beamten nahmen zu Fuß und mit Streifenwagen die Verfolgung auf.

Ein beherzter Passant hielt den Flüchtenden dann kurzzeitig fest, so dass er dann durch die Verfolger zu Boden gebracht und gefesselt werden konnte, teilte die Polizei mit. Die Beute stammte aus einem nahe gelegenen Bekleidungsgeschäft. Gegen beide Tatverdächtigen wurde Anzeige erstattet, nachdem sie auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt wurden. Beide erhielten einen Platzverweis für die Innenstadt.