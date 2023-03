Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verfolger-Duell in der Fußball-A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg: Der auf Rang drei liegende SV Otterberg will bis zum Saisonende noch auf den Relegationsplatz. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt der TuS Göllheim, für den sich in den kommenden Wochen entscheidet, ob er noch einmal in den Kampf um Platz zwei eingreifen kann.

Babak Anisi, der Trainer des SV Otterberg, freut sich auf das Duell mit dem TuS Göllheim. „Wir bestreiten gegen Göllheim ein viel Spannung versprechendes Verfolgerduell. Für beide