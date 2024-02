Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern musste sich vergangene Woche ein 63-jähriger Mann verantworten, dem die Staatsanwaltschaft versuchten schweren Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zur Last legte.

Am Abend des 31. August 2023 soll er am Bahnhofsvorplatz in Kaiserslautern versucht haben, einem anderen Mann eine Tüte mit Pfandflaschen abzunehmen. Dabei soll er den Anderen mit einer zerschlagenen