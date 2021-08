Verena Dully ist der Star beim 1. Kicker Club Kaiserslautern (1. KCK). Sie ist Kopf und Herz der Damenmannschaft. Als Kapitänin führte sie das Team vor zwei Jahren aus der Zweiten Tischfußballbundesliga in die Erste Liga und vergangenes Jahr im Januar erreichte sie mit ihrer Partnerin Nicola Gehrlein bei der DM den dritten Platz im Damendoppel. Jetzt hat sie einen neuen Erfolg zu verzeichnen.

Kurz vor der Coronapause wurde sie als Belohnung für ihre „herausragenden Leistungen“ in den Sichtungskader der Damennationalmannschaft berufen, wie Vorsitzender Simon Mai berichtet. Der Trainings- und Spielbetrieb ruhte pandemiebedingt, Ligen und Meisterschaften wurden abgesagt. Erst vor wenigen Wochen wurden wieder erste Turniere erlaubt, jetzt wurde in Bonn die diesjährige Deutsche Meisterschaft unter strengen Hygienevorgaben nachgeholt. Zuschauer in der Halle waren nicht zugelassen.

7000 Zuschauer im Stream

Verena Dully zeigte, dass die pandemiebedingte Zwangspause sie nicht zurückgeworfen hat und spielte sich am Sonntag in der Einzeldisziplin mit starken Vorstellungen in einem Starterfeld von 72 Damen bis ins Finale. Im Livestream vor mehr als 7000 Online-Zuschauern fieberten auch die daheim gebliebenen Mitglieder des 1. KCK mit.

Im Finale traf sie auf die mehrfache Deutsche Meisterin und Weltmeisterin Stefanie „Steff“ Schmid. Diese baute direkt mächtig Druck auf, drängte die Pfälzerin in die Defensive und gewann die ersten beiden Sätze klar. Erst im dritten Satz fand Verena Dully zu ihrem eigenen Spiel und gewann den Satz mit 5:4. Auch im vierten Satz spielte sie auf Augenhöhe mit und verpasste die Sensation nur knapp. Letztlich setzte sich die routinierte Steff Schmid durch und gewann den entscheidenden Satz mit 5:4.

Weiter ins Trainingslager

Aktuell ist Verena Dully als Betreuerin im Feriencamp der Deutschen Tischfußballjugend unterwegs und reist von dort aus ins Trainingslager der Nationalmannschaft. Mit ihrem Finaleinzug ließ sie einige Nationalspielerinnen hinter sich und dürfte ihre Chancen erhöht haben, künftig auch bei offiziellen Spielen des Nationalteams eingesetzt zu werden, meint Vorsitzender Mai.

Tipp

Wer Interesse daran hat, mal eine Trainingseinheit mit Verena in Kaiserslautern zu absolvieren, kann unter tischfussball@1kck.de anfragen. Da aufgrund der Größe des Trainingsraums pandemiebedingt noch kein offenes Trainings stattfinden kann, muss ein individueller Termin vereinbart werden.