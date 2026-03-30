Das Stadtmuseum ist ein Juwel Kaiserslauterns. Wie der Förderkreis sich für das Museum einsetzt und welche Aktionen zum Jubiläum geplant sind.

Zur 750-Jahr-Feier der Stadt Kaiserslautern hat sich der Förderkreis des Stadtmuseums ein großes Projekt vorgenommen: An fünf Orten der Stadt werden historische Stadtansichten zu sehen sein – und das im Großformat von zwei mal drei Metern, abgezogen auf Aluminiumplatten durch die Firma von Paul-Peter Götz. Den Auftakt bildet eine Marktszene aus dem Jahr 1908, die das Marktgeschehen vergangener Zeiten auf dem Stiftsplatz dem aktuellen Wochenmarkt gegenüberstellt. Vereinsvorsitzender Michael Staudt lobt die Bildqualität: Jedes Detail ist klar zu erkennen – Kartoffeln und Rüben, Kleider und Hüte, Fuhrwerke und Tiere.

Weitere Motive zeigen unter anderem das Bezirksamt neben dem Burggymnasium, das in den 1950er Jahren durch einen Starfighter-Absturz zerstört wurde. Außerdem ist der Schillerplatz bei dem Auftritt eines Seiltänzers zu sehen, wohin die Bevölkerung in Scharen geströmt war – Unterhaltung für jedermann vor den Zeiten von Rundfunk und Fernsehen. Staudt ist überzeugt: „Das kommt sehr gut an.“ Er verweist auf erfolgreiche Vorläuferprojekte andernorts. Hintergrundinformationen zu den Orten können mit QR-Codes abgerufen und in einer Infobroschüre nachgelesen werden.

Besucher können in historische Szene eintauchen

Der Aufwand, den der Förderkreis für diese Aktion stemmt, ist beträchtlich. „Wir rechnen mit 12.000 Euro Minimum an Kosten“, sagt Staudt. Allein der Transport erfordere einen Zwölf-Tonner-Lkw. „Wir wollen ein Bewusstsein dafür schaffen, wie sich die Stadt verändert hat und wie das die Identität der Menschen geprägt hat“, so Staudt. Die Kosten trage der Förderkreis aus Mitgliedsbeiträgen, die mit 30 Euro jährlich moderat ausfallen, sowie überwiegend durch Zuwendungen von Sponsoren, darunter die Sparkasse.

Museumsleiter Bernd Klesmann freut sich, dass die Aufnahmen aus dem Stadtarchiv ins Licht der Öffentlichkeit gebracht werden. Gemeinsam mit Alexander Heß, Koordinator der städtischen Jubiläumsveranstaltungen, ist eine Station geplant, an der Besucher durch eine Aussparung in Kopfgröße in die historische Szene eintauchen können.

Bereits im vergangenen Jahr stemmte der Förderkreis ein Großprojekt: Für die Ausstellung „Neues von Pfaff“, die im Mai vergangenen Jahres eröffnet wurde, ermöglichte der Verein den Ankauf einer umfangreichen Pfaff-Sammlung aus privater Hand. Mit 20.000 Euro trug der Förderkreis die Hälfte des Kaufpreises, unterstützt von Sponsoren wie der Sparkasse und der SPD-Fraktion. „Das war eine riesengroße Anstrengung“, betont Staudt. „Es war uns wichtig, solch eine besondere Sammlung in der Stadt zu halten.“ Pfaff habe über Jahrzehnte die Identität von Kaiserslautern ausgemacht; Tausende Bürger hätten dort gearbeitet.

Bei Haushaltsauflösungen wird Museum kontaktiert

Noch bis Jahresende zeigt das Museum Pfaff-Nähmaschinen in historischen Varianten, Zubehör wie kunstvoll gestaltete Dosen und Pappschachteln sowie die historische Stechuhr. „Wenn so etwas auf dem Markt ist, muss man zugreifen“, sagt der Vorsitzende. Nicht immer sei das möglich. So sei der silberne Ehrenpokal, den Georg Michael Pfaff zum 70. Geburtstag erhalten hat, jetzt nur als Leihgabe im Museum ausgestellt. Die Pfaff-Ausstellung werde sehr gut besucht, nicht nur vom Kaiserslauterer Publikum, sondern auch von außerhalb, führt Klesmann aus. Auch eine Gruppe von der Bauhütte der Pfalz sei zu Besuch gewesen. Überhaupt habe das Museum eine sehr treue Klientel, das habe sich wieder bei der Ausstellungseröffnung gezeigt.

Klesmann schätzt die finanzielle Unterstützung des Förderkreises bei Ankäufen und der Instandsetzung von Exponaten. Und nicht nur das: Durch das informelle Netzwerken, durch Veranstaltungen, Konzerte oder Versammlungen könne man die Menschen mitnehmen. So könne die Arbeit des Museums Kreise ziehen. Oft werde das Museum bei Haushaltsauflösungen angeschrieben, wenn etwa eine Pfaff-Nähmaschine dabei sei. Auch die ansprechende eigene Homepage des Stadtmuseums werde nur durch den Förderkreis möglich gemacht.

Werbekampagne mit historischen Persönlichkeiten

Mit seinen 120 Mitgliedern zählt der Förderkreis, der im vergangenen Dezember 50-jähriges Bestehen gefeiert hat, nicht zu den großen Vereinen der Stadt. Noch seien etliche Gründungsmitglieder dabei, aber es werden weniger. „Unsere Herausforderung ist, die nächste Fördergeneration heranzuführen“, sagt Staudt. Der Verein wirbt seit längerem um neue Mitglieder, etwa mit Rallyes durch die Ausstellung und Führungen bei den Kultur-Wandertagen der Schulen. Das Spektrum reicht von Klassenstufe sechs bis zum Leistungskurs der Oberstufe. Das Albert-Schweitzer-Gymnasium sei dabei, eine eigene Ausstellung auf der Grundlage des Museumsbesuchs zu erarbeiten, die beim Kultursommer Rheinland-Pfalz gezeigt werde, so Staudt.

Seit 2014 läuft die Werbekampagne „Ich bin Zukunft“. Herausragende Persönlichkeiten der Stadt wie Kaiser Friedrich Barbarossa, Pfalzgraf Johann Casimir, Lina Pfaff oder Hermann Hussong werben als Ikonen für mehr historisches Bewusstsein – und für einen Museumsbesuch. In einem Facebook-Video erwacht Barbarossa zum Leben und entsteigt in voller Rüstung seiner Vitrine mitten hinein in die Kaiserslauterer Gegenwart.

Staudt erinnert an die große Leistung des damals noch Theodor-Zink-Förderkreis genannten Vereins: die Rettung und Renovierung der Scheune. „Ohne die Gründungsmütter und -väter würde es die Scheune nicht geben“, betont er. Als Veranstaltungssaal bildet sie das Herzstück des Theodor-Zink-Museums und ist zugleich ein Kulturzentrum der Stadt.

„Für eine Stadt mit wenig finanziellen Mitteln ist bürgerschaftliches Engagement umso wichtiger“, sagt Staudt und unterstreicht, was der Verein für die Stadt geleistet habe. Wie bereits Uta Mayr-Falkenberg, Gründerin des Förderkreises, bedauert er, dass es seitens der Stadt über Jahrzehnte an historischem Bewusstsein gefehlt habe und die Bewahrung kulturhistorischer Substanz zu kurz gekommen sei. So sei bis heute viel identitätsstiftende Bausubstanz verloren gegangen, wie etwa die DRK-Kolonne.

Die Serie

In unserer Serie „Vereinssache“ stellt die Lokalredaktion in loser Reihenfolge Vereine aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern mit ihren Angeboten vor. Wer vorgestellt werden will, kann eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de schreiben.