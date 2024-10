Als vor fast 150 Jahren der Gesangverein Kottweiler-Schwanden aus der Taufe gehoben wurde, gaben lediglich Männer ihre Sangeskünste zum Besten. Mittlerweile mischen auch Frauen mit. Unter dem Namen „Gut Gemischt“ singen seit 25 Jahren alle gemeinsam im Chor.

Wenn einmal wöchentlich der gemischte Chor unter der Leitung von Desirée Kohl im Bürgerhaus in Kottweiler-Schwanden zusammenkommt, kann es durchaus laut werden. In der Leidenschaft für den Gesang vereint, singen die rund 30 aktiven Mitglieder dort regelmäßig aus voller Kehle. Von Schlager über Country bis hin zu Musicals reicht das Portfolio des Gesangsvereins. Männliche und weibliche Stimmen vereinen sich dabei zu einer musikalischen Einheit. Was heute selbstverständlich ist, war allerdings nicht immer so.

Frauen singen seit 1999

Als Jakob Berg den Verein 1877 gründete, waren es nur Männer, die damals mit ihrem Gesang unterhalten durften. All dem wurde mit dem Ersten Weltkrieg ein jähes Ende gesetzt. Der Verein ruhte gezwungenermaßen. Erst vier Jahre nach Kriegsende wurde er wieder mit Leben erfüllt. Nachdem die Sorgen der vergangenen Jahre hinter sich gelassen wurden, waren fortan auch Frauen mit von der Partie. Von Dauer sollte das jedoch nicht sein: Im Jahr 1928 war damit nach vier Jahren schon wieder Schluss. Das war auch nach einer erneuten Pause nicht anders – diesmal sorgte der Zweite Weltkrieg für die Unterbrechung. Nachdem der Verein im Jahr 1951 nach 13 Jahren wiederbelebt wurde, war die Freude am Gesang erneut nur den Männern vorbehalten.

Diese Zeiten hat der Verein längst hinter sich gelassen. Mit der Gründung der Formation „Gut Gemischt“ dürfen seit dem Jahr 1999 die Frauen zeigen, wozu sie stimmlich fähig sind – gemeinsam mit den Männern. In der Nachfolge des zuvor aufgelösten Männergesangsvereins ist der Name seitdem Programm und die Formation fest im Dorfleben verankert. Nicht nur die Geschlechter sind seitdem bunt gemischt, sondern auch die Liedauswahl. „Damals haben wir uns für ein modernes Liedergut entschieden“, erklärt Schriftführerin Ruth Schaan. Egal ob Musical, Gospel oder Schlager: Kein Stil ist für den Verein zu schwer.

Von Sopran bis Bass

Anlass zum Singen geben unter anderem runde Geburtstage und die Seniorenmittage, bei denen der Chor regelmäßig für musikalische Unterhaltung sorgt. Stimmlich reicht die Bandbreite von Sopran bis Bass. Die Mischung macht es also. Die verschiedenen Stimmlagen ergeben ein großes Ganzes. Auch alterstechnisch ist der Verein breit aufgestellt. Von Ende 40 bis Anfang 80 reicht die Altersspanne der Gesangstalente. „Es ist ein schönes Miteinander“, findet Schaan. Das zeige sich auch bei den regelmäßigen Treffen, bei denen es oft lustig zugehe – trotz des Probenstresses. „Bei uns wird dennoch immer viel gelacht.“ Die Mühen scheinen sich zu lohnen. Schließlich könne man so manches Mitglied durchaus als Koryphäe bezeichnen, wie Schaan findet.

Nach einer coronabedingten schwierigen Phase sei der Verein wieder auf die Beine gekommen: „Es tut sich wieder was.“ Gerade haben die Mitglieder wieder viel zu tun. Am Samstag feiert „Gut Gemischt“ sein 25-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Und die Chöre singen für uns“ sind an diesem Abend sowohl alte Weggefährten als auch neue musikalische Bekanntschaften wie die Femmes Vocales Quirnbach und Sopranistin Isabell Kennel zu hören.

Info

Am Samstag, 12. Oktober, feiert der Chor „Gut Gemischt“ in der Sulzbachhalle in Kottweiler-Schwanden sein 25-jähriges Bestehen. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.