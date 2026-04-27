Seinen 100. Geburtstag hat der Flugsportverein Kaiserslautern am Samstag im Vereinsheim in der Kohlenhofstraße gefeiert. Auch für die Zukunft gibt es viele Pläne.

„Es war ein wunderbares Erlebnis für mich, so viele Fliegerkameraden und Freunde – auch aus Frankreich – hier zu unserer 100-Jahr-Feier begrüßen zu dürfen“, sagte Hermann Bolz, Vorsitzender des Flugsportvereins Kaiserslautern (FSVK), bei der Jubiläumsfeier des Vereins. Weiter führte er aus: „Das zeigt, dass die Mitglieder in schwierigen Zeiten zusammenstehen. Es ist eine gewisse Aufbruchsstimmung entstanden. Wir merken, dass wir gemeinsam viel erreicht haben und weiter in eine gute Zukunft gehen können.“

Das Vereinsheim in der Kohlenhofstraße platzte aus allen Nähten. Nicht alle fanden Platz, viele mussten stehen, einige sogar vor der Tür. Auf dem Gelände neben der Hütte, in der die Feier stattfand, steht eine Werkstatt aus den 1950er-Jahren. Beide Gebäude befanden sich zuvor in einem schlechten Zustand: „Wir haben die Hütte in den letzten Monaten wieder schön hergerichtet und wollen auch die Werkstatt weiter renovieren und mit neuen Maschinen ausstatten. Es ist ein Aufbruch im Gange“, erzählte Bolz.

Vielen ist Verein nicht bekannt

Zu den Ehrengästen zählten Ernst Eymann, Präsident des Luftsportverbandes Rheinland-Pfalz, Udo Lackmann, der den Präsidenten des Sportbundes Pfalz vertrat und Bolz die Ehrenurkunde zum 100. Jubiläum überreichte, sowie Kaiserslauterns Bürgermeister Manfred Schulz (CDU). Dieser musste gestehen: „Ich wusste ehrlicherweise bis vor Kurzem gar nicht, dass es einen Flugsportverein in Kaiserslautern gibt. Dann kam die Einladung zur 100-Jahr-Feier.“

Schulz damit nicht allein – die geringe Bekanntheit des Vereins ist vor allem darauf zurückzuführen, dass außerhalb Kaiserslauterns geflogen wird – „im Exil“ auf dem Flugplatz in Lachen-Speyerdorf bei Neustadt. Einen Flugplatz in der Nähe von Kaiserslautern zu finden, sei aufgrund der Einflusssphäre der Air Base Ramstein unmöglich.

Neugründung nach dem Zweiten Weltkrieg

Der Verein wurde ursprünglich am 15. April 1926 gegründet und veranstaltete schon bald Flugshows auf dem Messegelände in Kaiserslautern vor mehr als 20.000 Zuschauern. Im Dritten Reich wurde der Verein schnell von der NSDAP übernommen und für die militärische Ausbildung genutzt. Im Jahr 1937 wurde er endgültig enteignet. So kam es nach dem Zweiten Weltkrieg am 10. Oktober 1950 zu einer Neugründung, nach der man über ein Jahrzehnt lang auf Wanderschaft über verschiedene Flugplätze war – ehe der FSVK 1962 in Lachen-Speyerdorf endlich ein permanentes Zuhause fand.

Ein weiterer Ehrengast bei der Feier war Patrick Duprassoir vom französischen Partnerverein des FSVK, mit dem der Verein seit nunmehr 60 Jahren eine Freundschaft pflegt. Momentan sei der Kontakt allerdings etwas eingeschlafen, was Bolz sehr bedauert: „Daran will ich arbeiten, denn es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass Deutschland und Frankreich in enger Partnerschaft verbunden sind. Wir teilen eine große gemeinsame Geschichte.“

Verdiente Mitglieder geehrt

Zwei besonders verdiente Mitglieder wurden zudem mit einer Medaille ausgezeichnet. Bürgermeister Schulz betonte abschließend: „Herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Jubiläum. Man merkt den Leuten hier die Begeisterung für den Flugsport an. Eine sehr gelungene Veranstaltung.“

Die Serie

In der Serie „Vereinssache“ stellt die „Pfälzische Volkszeitung“ in loser Reihenfolge Vereine aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern vor. Wer vorgestellt werden will, schreibt eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.