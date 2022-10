Der lokale IT-Dienstleister Demando übernimmt das Projekt „Big Blue Button für Vereine“ und führt es auf eigene Kosten fort. Die Kommunikation über die sichere Videokonferenzplattform steht den bereits beteiligten Vereinen ebenso wie neuen Interessierten zur Verfügung. Wegen der Verlängerung der haushaltsfreien Zeit in Kaiserslautern hatte KL.digital vor wenigen Wochen das Projekt „Big Blue Button für Vereine“ beenden müssen. Die laufenden Kosten des Projekts, das Vereinen eine datenschutzkonforme und sichere Videokonferenzplattform zur Verfügung stellt, durfte nicht länger von der städtischen Tochter übernommen werden. Durch das Engagement von Demando werde das Projekt nun verstetigt. Neue Vereine und Organisationen können sich für die Nutzung des Systems melden – per E-Mail an info@demando.de.