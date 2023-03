Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Oberbürgermeister Klaus Weichel will in der Corona-Krise die Vereine der Stadt unterstützen. Er will deshalb die Sportfördermittel von 300.000 Euro jetzt und in einem Stück auszahlen. Er zeichnete gestern ein drastisches Bild der Auswirkungen der Corona-Krise für die Finanzen der Stadt.

Die Bewältigung der Corina-Krise in Kaiserslautern könnte die Stadt am Ende 50 bis 60 Millionen Euro kosten. Diese Einschätzung gab am Montag im Interimsausschuss, dem Mini-Stadtrat,