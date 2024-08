Wald für die Innenstadt: Der Verein KlimaLautern sucht eine 400 Quadratmeter große Fläche – möglichst zentrumsnah –, auf der ein kleines Waldstück angelegt werden kann. Die Finanzierung steht.

Ein 20 mal 20 Meter großes Stück Wald mitten auf dem Willy-Brandt-Platz: Das ist eines der Ziele des 2024 gegründeten Vereins KlimaLautern. Drei Vertreter des Vereins, Sven Neißer, Lasse Cezanne und Petra Neumahr stellten den Verein und seine Projekte am Montag im Umweltausschuss vor. Auf einer der letzten Folien einer Präsentation formulierte der Vorsitzende des Vereins, Sven Neißer, den Wunsch nach einer Waldinsel für die Innenstadt, gerne auch vor dem Rathaus. Diese trage zu mehr Biodiversität bei und sorge für Beschattung und Kühlung, sagte Neißer. Der Verein beharre nicht auf der Fläche nahe dem Rathaus, diese sei aus illustratorischen Gründen gewählt worden für die Präsentation, allerdings habe der Verein bereits die Finanzierung des Projekts in trockenen Tüchern, unterstrich Neißer. Die Leiterin des Umweltreferats, Bettina Dech-Pschorn, sagte, dass bisher in der Innenstadt noch keine geeignete Fläche gefunden sei, wolle aber „im gemeinsamen Dialog“ an dem Projekt weiterarbeiten.

„Wir kleben uns nirgends fest“

Neißer, Cezanne und Neumahr hatten zunächst die Geschichte und die Ziele des Vereins berichtet. Die Wurzeln des aus rund 30 Aktiven bestehenden Vereins reichen in den Herbst 2022 zurück. In Arbeitsgruppen werden Umwelt-Themen diskutiert und Ziele und Handlungen formuliert, mit denen das Ziel, die Klimaneutralität Kaiserslauterns im Jahr 2035, erreicht werden kann. „Wir kleben uns nirgends fest, wir arbeiten konstruktiv und kooperativ“, sagte Neumahr. „Wir wollen zeigen, dass Klimaschutz auch Spaß machen kann.“

„Es gibt viele Schnittmengen zwischen der Arbeit des Vereins und der des Umweltausschusses“, sagte Umweltdezernent Manuel Steinbrenner (Grüne).