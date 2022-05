Der Verein für Hundefreunde hat keinen eigenen Hundeplatz, keine eigenen Hundetrainer und schon gar keine feste Hunderasse, auf die alles zugeschnitten ist. Es war und ist ein Verein, eine Interessensgemeinschaft, bei der sich schlicht alles um das Thema Hund und die Aufzucht der unterschiedlichen Rassen dreht.

„Bei uns sind heute Boxer, Terrier, Schnauzer und Pudel Mitglied“, spricht Helga Hasler die Rassehundevereine an, die im Verein für Hundefreunde (VDH) Kaiserslautern neben einigen Privatleuten Mitglied sind. Hasler, Vorsitzende im VDH Kaiserslautern, ist selbst seit 50 Jahren im Verein und hat ganz andere Zeiten erlebt. Früher gab es unter der Regie des Vereins für Hundefreunde auf dem Messeplatz oder auch auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs, dort wo längst die Gartenschau für grünes Leben sorgt, große Hundeausstellungen. Lange vorbei.

„Heute ist es schwer, die Menschen zum Mitmachen zu bewegen“, sagt Hasler. War es vor Corona schon nicht mehr leicht für den VDH Kaiserslautern, so hat sich die Pandemie noch einmal als lähmender Faktor auf das Vereinsleben gelegt. Hinzu kommt, wie Helga Hasler gar nicht verhehlt: Die meisten, die sich noch engagieren, sind im etwas fortgeschritteneren Alter. „Aber wir bleiben dran, solange es geht“, will Hasler, die selbst seit Jahrzehnten Pudel züchtet, im Interesse der Hunde nicht aufgeben.

Am Tag des Hundes wieder in Erscheinung treten

Der VDH Kaiserslautern gehört über den Landesverband, dem Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) an. Dort werden über 250 verschiedene Hunderassen in den Zuchtvereinen des VDH betreut und unter strengsten Kontrollen gezüchtet. Der VDH und seine Mitgliedsvereine unterziehen sich, nach eigenen Angaben, selbst einem strengen Zuchtreglement, wobei höchster Stellenwert auf die Gesundheit und den Tierschutz gelegt wird.

In Kaiserslautern wollen die Hundefreunde am 12. Juni, dem Tag des Hundes, wieder in Erscheinung treten. „Wenn alles so klappt, werden wir in Siegelbach auf dem Hundeplatz mit dabei sein“, hofft Helga Hasler, dass der VDH Kaiserslautern auch in Zukunft weiter aktiv sein kann – auch wenn es sicher keine große Schau mehr auf dem Messeplatz geben wird.