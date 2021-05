Karin Kolb, Vorsitzende des Vereins für Baukultur und Stadtgestaltung, ist enttäuscht. Das Deutsche Rote Kreuz hat dem Verein verwehrt, an den noch erhaltenen Gebäudeteil der früheren Sanitätskolonne in der Augustastraße eine Gedenktafel anzubringen. Kolb versteht die Welt nicht mehr: „Wir haben schon den Entwurf, es gibt einen Sponsor, und jetzt dürfen wir das nicht.“ Dabei sei ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass die Tafel, wenn weiter abgerissen wird, auch entfernt werden kann und dann später für einen Neubau wieder zur Verfügung gestellt wird. „Jetzt haben wir alles abgeblasen. Wir ziehen uns zurück, das ergibt keinen Sinn“, sagt Kolb, die sich mehr Entgegenkommen vom DRK-Kreisverband Kaiserslautern Stadt gewünscht hätte. Die DRK-Verwaltungschefin hatte dem Verein Anfang der Woche diese Nachricht zukommen lassen: „Aufgrund des Beschlusses in der Stadtratssitzung am Montag bezüglich der Veränderungssperre für das DRK-Grundstück, die bis zu zwei Jahre andauern kann, sehen wir uns nicht in der Lage, ihrem Vorhaben Zustimmung zu erteilen.“ Mit der Gedenktafel wollte der Verein daran erinnern, dass in der ehemaligen Sanitätskolonne des DRK am 11. November 1938 40 jüdische Männer eingesperrt und erpresst wurden, ihren Grundbesitz zu veräußern. Die Männer wurden am nächsten Tag in das Konzentrationslager Dachau verschleppt.