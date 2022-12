Sulzbachtal. Der Ausbau der Gehwege entlang der neuen Ortsdurchfahrt wird für die Anlieger teurer als zunächst vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) angegeben.

Bei der Einwohner-Fragestunde in der Sitzung des Ortsgemeinderats am Dienstag sei zur Sprache gekommen, dass der LBM in einer älteren Pressemitteilung von Ausbaukosten in Höhe von sechs bis acht Euro pro Quadratmeter geschrieben habe, berichtet Ortsbürgermeister Ero Zinßmeister. Diese Zahlen seien sowohl von ihm als auch von anderen Bürgern schon länger bezweifelt worden. Jetzt habe sich herausgestellt, dass in den die Berechnungen des LBM weder Planungs-, Vermessungs- noch Grundstückskosten einbezogen waren. Für die Anlieger bedeute dies, dass sie mit Ausbaukosten in Höhe von zwölf bis 13 Euro pro Quadratmeter rechnen müssen.