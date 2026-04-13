Die TSG Kaiserslautern erntet jetzt die Früchte jahrelanger guter Arbeit.

Er war ein harter Kampf, der immer wieder von Rückschlägen geprägt war. Die Spielzeiten liefen gut, aber am Ende fehlte das entscheidende Quäntchen Glück, um aufzusteigen, andere Teams schnappten der TSG die Tabellenspitze weg. Dabei hatten die Buchenlocher über viele Jahre eine breite Basis gelegt, Jugendspieler aufgebaut, auf Talente gesetzt, die zum Team passen, sich integrieren und sich mit der Mannschaft identifizieren, statt nur Geld abzukassieren und wieder wegzufliegen. Die Chemie stimmt und jetzt gibt es den Lohn: Zweitligatischtennis gegen Spieler auf noch höherem Niveau, mit einem Team, in dem jeder für den anderen kämpft und auch das auch da die Früchte der Arbeit ernten wird.