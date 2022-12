Aus den Händen von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) haben Andreas Dengel und Gerold Reker am Mittwoch in der Staatskanzlei in Mainz den Landesverdienstorden verliehen bekommen.

Dengel ist Leiter des Kaiserslauterer DFKI-Standortes, Reker war bis Februar Präsident der rheinland-pfälzischen Architektenkammer. Im Rahmen einer Feierstunde überreichte die Ministerpräsidentin den Landesverdienstorden an 18 Frauen und Männer für ihr besonderes Engagement.

Andreas Dengel wohnt in Otterberg und ist der Leiter des Kaiserslauterer Standortes des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Das Land würdigte mit dem Orden Dengels Engagement für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz. Insbesondere habe Dengel „eine wertvolle Verbindung in die japanische Wissenschaftslandschaft“ etabliert.

Auch Gerold Reker hat die Auszeichnung aus den Händern der Ministerpräsidentin Malu Dreyer erhalten. Foto: Staatskanzlei

Der Kaiserslauterer Gerold Reker engagiert sich seit vielen Jahren im Bereich des Bauens und Wohnens. Von 2007 bis 2012 war er zunächst Vizepräsident, von 2012 bis 2022 schließlich Präsident der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig hatte er nach Angaben der Staatskanzlei auch das Amt als Vorsitzender der Stiftung Baukultur inne.

Der Landesverdienstorden wird nach Angaben der Staatskanzlei seit 1982 verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung des Landes.