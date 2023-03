Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft für Donnerstag, 23. März, und Freitag, 24. März, zu ganztägigen Warnstreiks auf. Die Tarif- und Besoldungsverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gehen in die dritte Runde.

Verdi rechnet am Donnerstag mit rund 1300 Streikenden aus der Westpfalz, die sich um 9.30 Uhr am Messeplatz Kaiserslautern treffen werden. Ab zehn Uhr soll eine Demonstration zum Stiftsplatz stattfinden, dort ist eine Kundgebung geplant. „Wir haben Angestellte des ganzen TVöD zum Streif aufgerufen“, erklärt Sabine Schunck, stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin bei Verdi. In Kaiserslautern gehörten dazu Beschäftigte der Stadtverwaltung, der SWK, der Sparkasse, des Westpfalz-Klinikums, der Stadtentwässerung und Stadtbildpflege, der Arbeitsagentur sowie aus Kitas.

Mit Blick auf den Warnstreik kündigte die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG an, dass am Donnerstag die Buslinien der SWK nicht fahren werden. Die Mobilitätszentrale bleibe geschlossen.

Aus Kusel erwartet Verdi Beschäftigte aus dem Westpfalzklinikum, der Verbandsgemeinde und dem Jobcenter. Aus Zweibrücken wollen sich Mitarbeiter der Stadtverwaltung, des Umwelt- und Servicebetriebs UBZ und aus Kitas beteiligen. Aus Pirmasens wollen Mitarbeiter des Krankenhauses, der Stadtverwaltung, der Stadtwerke, der Kreissparkasse und der Arbeitsagentur am Streik teilnehmen, schildert Schunck. Aus Kirchheimbolanden werden Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums erwartet, aus dem Donnersbergkreis Beschäftigte aus Kitas und einigen Verbandsgemeinden. „Es kommt alles, was Füße hat“, betont Schunck.

Am 24. März sind die Beschäftigten der Vorder- und Südpfalz sowie der Stadt Worms zum Streik aufgerufen. Treffpunkt ist Ludwigshafen. Die dritte Verhandlungsrunde findet vom 27. bis 29. März in Potsdam statt.