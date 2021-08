Am Freitag und Samstag, 27. und 28. August, ruft die Gewerkschaft Verdi unter anderem die Belegschaft von H&M in Kaiserslautern zum Streik auf. Bereits im Juli hat die Tarifkommission in Nordrhein-Westfalen laut Verdi ein Denkmodell als Lösungsansatz in dieser festgefahrenen Situation zur Diskussion gestellt. Auch die Tarifkommission in Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass an diesem Denkmodell weitergearbeitet werden soll, teilt die Gewerkschaft weiter mit.

Auf Wunsch der Beschäftigten sollen künftige Entgelterhöhungen in zusätzliche Urlaubstage umgewandelt werden können. Die Entscheidung zwischen Geld oder Freizeit bleibt bei den Beschäftigten. Die Arbeitgeber weisen diese Forderung zurück, so Petra Kusenberg, zuständige Sekretärin für den Fachbereich Handel.

Deshalb will die Gewerkschaft den Druck auf die bundesweiten Verhandlungen noch einmal erhöhen. Sie fordert die Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge für alle Handelsbeschäftigten, 4,5 Prozent Lohnerhöhung und 35 Euro für alle, bei einer zwölfmonatigen Laufzeit.