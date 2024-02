Ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Beschäftigte beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik am Standort Enkenbach-Alsenborn führt die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern derzeit. Dies teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Beschuldigten sind dort im Bereich der polizeieigenen Fahrzeug-Werkstatt als Mechaniker eingesetzt. Sie stehen in Verdacht, regelmäßig auch während der Arbeitszeit Privatfahrzeuge gegen Entgelt repariert und gewartet zu haben. Dabei sollen laut Staatsanwaltschaft auch polizeieigene Ersatzteile, Schmierstoffe, Werkzeuge, Geräte und ähnliches benutzt worden sein. Gegen die Beschuldigten werde deshalb wegen des Verdachts der Untreue, des Diebstahls und des Betruges ermittelt. Am Donnerstag vergangener Woche wurden mehrere Objekte nach richterlicher Anordnung durchsucht, um mögliche Beweismittel zu sichern. Die Ermittlungen dauern laut Staatsanwaltschaft derzeit noch an. Etliche Zeugen würden noch vernommen und sichergestellte Gegenstände ausgewertet.