War die Brandenburger Straße am späten Sonntagnachmittag Schauplatz eines Autorennens? Die Verdachtsmomente verdichten sich. Ein Wagen war gegen einen Baum geprallt, ein Mann und eine Frau hatten lebensgefährliche Verletzungen davongetragen. Die Polizei sucht nun ein weiteres Fahrzeug.

Gleich nach dem Unfall hatten sich bereits Hinweise auf einen möglichen „Konkurrenten“ des Unfallfahrers ergeben. Der 24-Jährige war am Steuer eines blauen Dodge nahe der Agip-Tankstelle gegen einen Baum gerast. Dabei hatten er wie auch seine 21 Jahre alte Beifahrerin lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Von Lebensgefahr ist inzwischen keine Rede mehr. Beide aber liegen noch im Krankenhaus. Ob die beiden bereits vernommen worden sind, darüber konnte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochnachmittag keine Auskunft erteilen.

Klar aber ist, dass der Wagen auf der Pariser Straße stadteinwärts unterwegs war und nach rechts in die Brandenburger Straße zur Südtangente Richtung Trippstadter Straße gesteuert ist. Der Dodge kam in der Linkskurve hinter der Einmündung zur Hohenecker Straße von der Fahrbahn ab und prallte nahe der Tankstelle an den Baum.

Nach dem Crash das Weite gesucht statt zu helfen

Zeugen hatten vor Ort schon Hinweise auf einen hochmotorisierten schwarzen Wagen gegeben. Inzwischen hätten sich die Hinweise verdichtet, dass sich der Fahrer jenes Autos womöglich ein illegales Rennen mit dem Dodge geliefert hat, so die Polizei. Der gesuchte Fahrer hatte nach dem Crash nicht etwa gestoppt, sondern das Weite gesucht. Andere hingegen hatten sich als Ersthelfer betätigt und sich bis zum Eintreffen der Retter um die Opfer gekümmert.

Zum Unfallzeitpunkt war auf besagter Route auch ein weißer oder grauer, jedenfalls mit heller Lackierung versehener Skoda Kodiaq unterwegs. Den Fahrer dieses SUV sucht die Polizei ebenfalls. Er steht nicht im Verdacht, beteiligt gewesen zu sein. Doch habe er wohl die Brandenburger Straße unmittelbar vor dem Unfall passiert. Die Polizei hofft, dass der Gesuchte Beobachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung des Geschehens von Bedeutung sein könnten.

Am Samstag schon Unfall auf der Ramsteiner Umgehung

Am Wochenende war es auch im Landkreis mutmaßlich zu einem illegalen Autorennen gekommen. Auf der L369 von Einsiedlerhof her entlang der Air Base waren am Samstagabend zwei Autos gerast. Die 21-jährige Fahrerin des einen hatte am Kreisel beim Mackenbacher Forsthaus die Kontrolle verloren und war über den auf die Ramsteiner Umgehungsstraße führenden Kreisel geschossen. Eine Polizeisprecherin sagte, dass sich zwar diese beiden Fälle in kurzer Folge ereignet hätten, jedoch zuvor seit längerer Zeit schon keine weiteren illegalen Rennen ruchbar geworden seien.

Hinweise erbittet die Polizei an die Inspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 3692250.