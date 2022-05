Der Security-Mitarbeiter eines Einkaufszentrums in der Zollamtstraße hat in der Nacht zum Dienstag die Polizei alarmiert, weil ihm eine verdächtige Person aufgefallen war, die sich kurz nach Mitternacht am Hintereingang des Einkaufsmarktes herumtrieb. Laut Polizei fanden die Beamten bei der Kontrolle im Rucksack des 37-jährigen Verdächtigen drei Wurfmessern in einem Holster sowie mutmaßlich auch Betäubungsmittel. Außerdem entdeckten die Polizisten ein Tütchen mit grünen, getrockneten Blüten sowie ein Metalldöschen mit weißen Pulveranhaftungen. Dem Platzverweis kam der Mann nach. Auf ihn kommen nun Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz zu. Die Polizei ermittelt.