Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Donnerstag der Polizei eine verdächtige Person in Weilerbach. Der Fahrer eines Wagens stand an einer Bushaltestelle im Industriegebiet. Er forderte Autofahrer zum Anhalten auf und fragte nach Geld. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, war der Unbekannte bereits weggefahren.

Betrugsmasche: Vorgetäuschte Notlage

Das Verhalten des Mannes könnte in Zusammenhang mit einer Betrugsmasche stehen, teilt die Polizei mit. Dabei täuschen die Täter eine Panne, Spritmangel oder eine Notlage vor. Sie halten Autofahrer an und bitten um Hilfe. In gutem Glauben lassen sich die Opfer auf die Geschichte der Betrüger ein und geben ihnen Geld. Andere Betrüger bieten angeblich wertvollen Schmuck oder sonstige Waren als Gegenleistung an. Dass es sich dabei um wertlosen Plunder handelt, stellen die Geprellten meist erst später fest.

Die Polizei rät, sich nicht auf einen solchen Handel einzulassen, sondern sich bei Dienststellen zu melden, wenn einem Situationen verdächtig vorkommen.